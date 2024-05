Dl Superbonus: Tajani, perplesso su retroattivita' della proposta di Giorgetti

10 anni per spalmare i crediti "forse sono troppi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - "Il Superbonus, che in teoria poteva essere un progetto che io guardavo in maniera positiva, che poteva portare al rilancio del settore dell'edilizia, si e' trasformato, per la pessima gestione, in un buco neri conti pubblici. E questo l'Italia non se lo puo' permettere. Quindi molte cose non si possono fare a causa di cio' che e' successo. Si sta discutendo dell'ultima parte del Superbonus. Ho qualche perplessita' sulla retroattivita' dell'ultima proposta del ministro Giorgetti". Cosi' il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento al Family Business Forum, in corso a Lecco. "Vogliamo come Forza Italia - ha sottolineato Tajani - ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna, in Parlamento, intervenire per fare delle proposte, fermo restando l'intervento per fermare i danni del Superbonus, intervento indispensabile. Pero' su questa parte specifica, sulla retroattivita', se si puo' intervenire, anche i 10 anni" per spalmare i crediti "forse sono troppi.

Ma vogliamo sentire le aziende e il mondo del credito", ha precisato il vicepremier.

fil

(RADIOCOR) 10-05-24 13:56:55 (0402)PA,INF 5 NNNN