Dl superbonus: Garavaglia, al voto solo emendamenti coperti, poche modifiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - "Si possono presentare tutte le proposte del mondo, basta coprirle.

Dunque con questa premessa presumo che ci saranno poche modifiche". E' il presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia (Lega), ad 'avvertire' che sugli emendamenti presentati al Dl superbonus "non mettero' in votazione niente che non ha copertura" e a prevedere che dei 355 emendamenti presentati ne resteranno circa un decimo.

Da quanto emerge finora, fra quelle presentate ci sono diverse proposte che puntano ad includere altre aree colpite da calamita' nella deroga al blocco di cessione dei crediti e sconto in fattura previsto dal Dl. Altri emendamenti puntano ad ampliare le deroghe al blocco di questi strumenti per i lavori dei condomini, in presenza di determinati requisiti.

Per tutte le proposte onerose, in assenza di copertura adeguata, scattera' la 'mannaia' preannunciata da Garavaglia.

