Dl fisco: Borghesi (Lega), aperti al dialogo con le realta' produttive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - "L'impegno della Lega e di tutto il centrodestra a sostegno delle realta' produttive non e' mai mancato in questi anni di Governo ne' manchera' in futuro, nonostante un quadro internazionale di perenne incertezza". Cosi' il relatore sul Dl fiscale, Stefano Borghesi, capogruppo Lega in commissione Finanze del Senato. "Siamo e restiamo aperti al dialogo con la parte produttiva del Paese e disponibili ad ascoltare, sia in ottica nazionale che con uno sguardo rivolto ai distretti industriali locali. Penso ad esempio - aggiunge in una nota - alle realta' produttive del mio territorio, quello bresciano, che e' fortemente industrializzato, ma non solo. Sono convinto che, lavorando insieme, sara' piu' facile trovare una sintesi".

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(RADIOCOR) 31-03-26 18:55:28 (0704) 5 NNNN