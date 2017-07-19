Dl carburanti: artigiani, bene proroga taglio accise ma risorse non sufficienti -2

Ok misure Dl fisco ma restano criticita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Inoltre, riporta una nota, le tre confederazioni ritengono indispensabile considerare il taglio delle accise in stretta connessione con il credito d'imposta previsto dal decreto fiscale. Le due misure costituiscono un unico pacchetto di sostegno e, senza un intervento correttivo sulle criticita' applicative e sulle risorse disponibili, rischiano di perdere efficacia.

Preoccupano, in particolare, i tempi di fruizione del credito, incompatibili con le esigenze di liquidita' delle imprese, l'incertezza legata all'autorizzazione europea. I dati confermano la gravita' della situazione: il gasolio rappresenta oggi fino al 40% dei costi operativi e gli aumenti registrati nelle ultime settimane stanno generando extra-costi annui superiori a 11.000 euro per singolo mezzo.

Si aggiunge inoltre un paradosso inaccettabile: le imprese piu' virtuose, che hanno investito nel rinnovo delle flotte, risultano penalizzate dalla riduzione delle accise, con una diminuzione dei rimborsi sul gasolio commerciale. Cna, Confartigianato e Casartigiani chiedono pertanto interventi urgenti: rifinanziamento del credito d'imposta, semplificazione delle modalita' di calcolo, anticipazione dei rimborsi e chiarimenti normativi sull'adeguamento automatico dei costi del carburante nei contratti di trasporto. Analoga attenzione deve essere riservata al trasporto persone non di linea, in particolare taxi e Ncc, oggi esclusi dai principali strumenti di compensazione e impossibilitati a trasferire gli aumenti sui prezzi finali. Senza misure rapide ed efficaci, il rischio e' quello di una crisi di liquidita' diffusa.

Infine, le tre confederazioni hanno ribadito l'apprezzamento per le correzioni introdotte su Transizione 5.0, che evitano un penalizzante cambio delle regole a danno delle imprese.

Positivo anche l'ampliamento dell'iperammortamento e il rafforzamento delle misure per l'internazionalizzazione, cosi' come alcuni interventi di riordino fiscale. Permangono tuttavia criticita', in particolare sull'aumento dei costi amministrativi per le imprese e sulla necessita' di un sistema sanzionatorio piu' equo e proporzionato.

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