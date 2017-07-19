Dl bollette: Simiani (Pd), destra nega a Piombino compensazioni rigassificatore

No a emendamento con 870 mln per sviluppo area (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - "La bocciatura in commissione Attivita' produttive dell'emendamento al decreto Bollette arriva al termine di un duro scontro politico e segna una scelta chiara del Governo Meloni: prorogare il rigassificatore di Piombino senza limiti temporali e senza riconoscere alcuna compensazione al territorio. Non e' un incidente parlamentare, ma una decisione consapevole che separa i benefici nazionali dagli impatti locali, lasciando cittadini e imprese a sostenere costi economici e sociali senza contropartite". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in commissione Ambiente Marco Simiani. "Il Governo - spiega - ha respinto l'unico strumento che rendeva quella scelta sostenibile: 870 milioni di euro per sviluppo, bonifiche, infrastrutture e riduzione del costo dell'energia del 50 per cento per famiglie e imprese. Si certifica cosi' una linea politica netta: si' alla proroga, no agli impegni verso Piombino. Una posizione che scarica interamente sul territorio il peso delle decisioni energetiche nazionali e che rappresenta una responsabilita' politica precisa dell'Esecutivo".

Bof.

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