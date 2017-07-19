Dl Bollette: Anita, bene l'emendamento su proventi Ets

Sostegno a intermodalita' e trasporto merci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - Anita, l'Associazione di aderente a Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica, esprime in una nota il proprio apprezzamento in seguito all'approvazione dell'emendamento al Decreto-Legge 21/2026 che destina i proventi del sistema Ets al sostegno del trasporto merci e, in particolare, agli strumenti per incentivare il trasferimento modale. 'Questa misura - spiega - introduce il principio richiesto dall'Associazione secondo cui le risorse generate dalla tassazione ambientale vengono reinvestite nella decarbonizzazione dei trasporti, evitando che confluiscano nella fiscalita' generale e rafforzando invece politiche mirate a favore dell'intermodalita'. In questo contesto, il riferimento esplicito al Sea Modal Shift e al Ferrobonus rappresenta un passaggio strategico per accompagnare la transizione ecologica del comparto'.

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