Difesa: Crosetto, non c'e' futuro senza la Nato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - "Non penso esista un futuro senza la Nato. L'Italia da sola non potrebbe difendersi". E' quanto sostiene Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso dell'evento "La visione lombarda per il futuro dell'Europa" organizzato da Confindustria Lombardia in collaborazione con PoliticsHub.

"Se avessimo subito un attacco come quello dell'Ucraina, non avremmo potuto difenderci e non avremmo fermato i missili che ha fermato Israele", aggiunge Crosetto.

"Siamo precipitati in un mondo completamente diverso che non e' destinato a tornare indietro come se nulla fosse successo", sostiene il ministro Crosetto, evidenziando che "stanno cambiando gli equilibri".

