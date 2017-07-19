Dfp: Giorgetti, regole Ue su deficit asimmetriche, generato avanzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Il conseguimento dell'obiettivo del 3%" di deficit/Pil "avrebbe consentito di aprire un confronto europeo al fine di evidenziare l'asimmetria delle regole della nuova governance economica in merito all'uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo. Per inciso il Governo non ha mai indicato obiettivi del deficit inferiori al 3% tali da prefigurare 'autonomamente' e 'meccanicamente' l'uscita dalla procedura.

Il Documento mostra un consistente miglioramento del surplus primario, che nel 2025 si e' attestato allo 0,8% del Pil (+0,3 punti percentuali rispetto al 2024). Questo dato segnala che, al netto della spesa per interessi, lo Stato e' tornato a generare un avanzo, elemento essenziale per la sostenibilita' di medio termine del debito. Contestualmente, la spesa per interessi si e' mantenuta stabile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dfp.

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(RADIOCOR) 28-04-26 20:05:15 (0815)GOV 5 NNNN