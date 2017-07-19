Dfp: Giorgetti, non rinunceremo ad avanzo primario, stabilita' e' precondizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Ogni decisione che sara' assunta, in coerenza con l'obiettivo di garantire la sostenibilita' del debito nel medio-lungo periodo, non potra' comportare una rinuncia all'avanzo primario che abbiamo faticosamente ricostituito e che rappresenta un segnale importante dell'azione che ha contraddistinto il Governo nella salvaguardia dei conti pubblici". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dfp: "In un momento di instabilita' finanziaria, abbiamo protetto tre cose: l'ordine dei conti, prima garanzia di un Paese; il risparmio degli italiani, il nostro capitale piu' prezioso; le prossime generazioni, evitando di far incidere su di loro le scelte di oggi. La stabilita' finanziaria e la precondizione per la crescita in Italia e in Europa. L'Italia e' su questa linea. E intende restarci", ha concluso.

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(RADIOCOR) 28-04-26 20:16:02 (0825)GOV 5 NNNN