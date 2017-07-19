Dfp: Giorgetti, discesa spread garantisce sostenibilita', sottostimata

Nel dibattito politico e mediatico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "La spesa per interessi si e' mantenuta stabile al 3,9% del Pil anche grazie alla discesa dello spread, che in media si e' attestato a poco piu' di 90 punti base, e al miglioramento della percezione del rischio Paese, confermato dagli upgrade delle principali agenzie di rating. Anche nel dibattito politico e mediatico appare sottostimato il contributo che la discesa dello spread ha garantito alla sostenibilita' della finanza pubblica". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Dfp.

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(RADIOCOR) 28-04-26 20:08:37 (0818)GOV 5 NNNN