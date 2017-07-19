Dfp: Giorgetti, dinamica spesa sostanzialmente conforme a indicazioni Ue
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - "Nel complesso, vi sono le condizioni affinche' la dinamica della spesa possa ritenersi sostanzialmente conforme alle indicazioni del Consiglio". Lo ha evidenziato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell'audizione sul Dfp a Montecitorio, analizzando l'andamento della spesa netta in relazione alle regole Ue.
"Nel 2026 - ha tra l'altro osservato - la spesa netta e' prevista crescere dell'1,6 per cento, in linea con il limite raccomandato".
Bof-Bab.
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