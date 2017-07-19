Demanio: presentato il masterplan per rigenerare le Saline di Tarquinia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - L'iniziativa rappresenta un'opportunita' di crescita economica, sociale e ambientale, un rilancio del valore identitario e di sviluppo sostenibile del territorio. A tal fine e' in corso la sottoscrizione un protocollo d'intesa con un'ampia rete istituzionale che comprende, tra gli altri, il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio, il ministero della Cultura, l'Arma dei Carabinieri, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, l'Universita' degli Studi della Tuscia, l'Universita' degli Studi di Perugia, la Fondazione CMCC e l'ISPRA, con il coinvolgimento del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. L'obiettivo comune e' definire un progetto unitario di recupero ecosistemico e culturale, capace di coniugare ambiente, paesaggio, arte, storia, archeologia, ricerca e sviluppo economico. Il direttore dal Verme ha presentato il masterplan dell'intervento che ricompone il sistema borgo-saline-costa-mare e trasforma la tutela in motore di valorizzazione. Tra gli obiettivi strategici: la conservazione e gestione attiva degli habitat, la fruizione pubblica regolata e sostenibile, la promozione di ricerca, formazione e divulgazione in rete con istituzioni accademiche e museali, lo sviluppo di un turismo lento e compatibile e la realizzazione di un polo museale con aree espositive e laboratori per didattica e ricerca.

