Demanio: incontri tecnici per le opportunita' del concorso Reinventing Cities

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - L'Agenzia del Demanio ha in programma una serie di incontri tecnici dedicati agli stakeholder per presentare le opportunita' di investimento dei beni candidati al concorso internazionale di architettura e design urbano Reinventing Cities, un progetto di C40, la rete mondiale di circa cento sindaci uniti nel contrasto alla crisi climatica che propongono modelli innovativi di progettazione urbana, in linea con i principi di sostenibilita', resilienza e inclusivita'. Cinque gli appuntamenti in calendario: si partira' il 9 aprile a Roma per illustrare nel dettaglio il bando per la riqualificazione dell'Ex Casa del Fascio di Settecamini; il 10 aprile a Bologna per presentare le potenzialita' dell'ex Caserma Perotti; l'11 aprile a Palermo per la candidatura dell'ex complesso industriale Chimica Arenella; il 15 aprile a Venezia per la riqualificazione del Forte Sant'Andrea e della Casa Madonna di Nicopeja e, per concludere, il 16 aprile a Milano per la valorizzazione dell'ex scuola di via Zama. Gli eventi territoriali saranno un'occasione per presentare le specificita' dei complessi immobiliari candidati dall'Agenzia e dai Comuni di Palermo e Milano, i requisiti dei bandi e i.

criteri per partecipare agli operatori del settore. com-ler

