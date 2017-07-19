Demanio: gara di progettazione per la caserma dei Carabinieri a Oppeano
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - L'Agenzia del Demanio, direzione regionale Veneto, affida i servizi di ingegneria e architettura per la nuova caserma dei Carabinieri a Oppeano (Verona). La gara, dal valore di 327.140 euro, prevede la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto esecutivo da redigere e restituire in modalita' Bim, nonche' delle attivita' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di nuova costruzione della stazione dell'Arma. Le offerte dovranno pervenire entro il 22 aprile. ler.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 22-03-26 15:55:30 (0304)PA,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN