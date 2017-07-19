Demanio: firmato protocollo per valorizzare la Salina di Tarquinia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa promosso dall'Agenzia del Demanio per il recupero e la valorizzazione dell'ecosistema culturale della Riserva Naturale Salina di Tarquinia, con particolare riferimento al Borgo del Sale, cuore storico e identitario dell'area. L'accordo rappresenta un passaggio strategico per l'avvio di un ampio programma di rigenerazione sostenibile e sancisce una collaborazione istituzionale ampia e multidisciplinare, finalizzata a sviluppare un modello integrato di tutela ambientale, valorizzazione culturale e ricerca scientifica. Al centro dell'iniziativa vi e' il recupero del Borgo delle Saline, inserito in un contesto naturalistico di straordinario valore, che si estende per circa 150 ettari, di cui 100 ettari di laguna, habitat di numerose specie di avifauna, tra cui i fenicotteri rosa. Il protocollo coinvolge il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio, la Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, il Raggruppamento Biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, l'Universita' degli Studi della Tuscia, l'Universita' degli Studi di Perugia, la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e l'Ispra.

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