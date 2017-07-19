Demanio: concorso per opere d'arte nel futuro Parco della Giustizia a Bari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un concorso per selezionare opere d'arte da inserire nel Parco della Cultura della Giustizia e dell'Ambiente, che nascera' al centro del futuro Parco della Giustizia di Bari. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle linee guida del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che disciplinano l'integrazione di opere d'arte all'interno di edifici pubblici. Il bando e' suddiviso in quattro lotti tematici, ciascuno con una propria identita' e associato a un diverso plesso giudiziario: l'Isola di Genere per il Tribunale Penale, il Bosco dei Diritti dell'Uomo e dell'Ambiente per il Tribunale Civile, il Giardino dell'Uguaglianza per la Corte d'Appello, la Piazza della Legalita' con il Lago della Trasparenza e della Sostenibilita' per il Tribunale per i Minorenni.

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