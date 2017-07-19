Delfin: Milleri, vendita partecipazioni? decide Consiglio, io non ho poteri particolari

"fortunatamente cda ha sempre votato all'unanimita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Francesco Milleri, presidente di Delfin, non ha commentato l'eventualita' che la finanziaria della famiglia Del Vecchio abbia la prospettiva di vendere le partecipazioni che detiene al di la' del 32,4% di Essilorluxottica. A margine dell'assemblea dei soci di Essilorluxottica, ha spiegato: 'qualsiasi cosa puo' essere fatta, ma c'e' un consiglio che ha sempre deciso all'unanimita', un consiglio che fortunatamente ha sempre votato all'unanimita''. Milleri ha inoltre tenuto a precisare: 'io continuo a ripetere che come presidente di Delfin non ho neanche la rappresentanza legale della stessa Delfin, ne' alcun potere particolare, quindi dovreste mettere insieme i cinque consiglieri e chiedere'.

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(RADIOCOR) 28-04-26 14:09:07 (0470) 5 NNNN