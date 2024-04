Def: Freni, quadro programmatico oggi sarebbe scritto sull'acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - "Non si tratta di non avere una politica economica, di volersi comportare come un 'governo balneare' o di volere tenere le carte coperte o addirittura di non sapere che pesci pigliare. Si tratta di preferire di evitare di scrivere sull'acqua un programmatico che non avrebbe una sua rispondenza. Non e' un caso che il Governo nell'accettare la risoluzione della maggioranza, abbia accettato l'impegno principale che risponde a tutte le obiezioni fatte fino ad oggi: di presentare il quadro programmatico quando il piano fiscale e strutturale di medio periodo sara' stato presentato e lo consentira'". Cosi' il sottosegretario al Mef, Federico Freni, nella replica nell'Aula del Senato sul Def 2024.

L'esponente del Governo, facendo un paragone con una passeggiata in montagna, rileva che nella politica economica ci sono "fattori prevedibili, ragionevolmente ponderabili, e certamente imponderabili". E, ha proseguito nella metafora, ci siamo trovati "non solo la strada sbarrata da una nuvola ma ha iniziato a piovere e questa pioggia vale l'8% di Pil dei bonus edilizi che ha drenato in tutto 219 miliardi dal bilancio dello Stato a fronte dei 196 miliardi di Pnrr. Il Governo, di fronte all'acquazzone che si e' trovato a dover fronteggiare, ha scelto coerentemente insieme all'Europa. La scelta di non presentare il programmatico e' stata concordata con la Commissione europea, come dice la stessa Commissione, per evitare di scrivere sull'acqua numeri di un programmatico che, in assenza di un quadro programmatico nell'ambito del piano strutturale di medio periodo non possono oggi essere elaborati: sarebbero stati appunto numeri scritti sul'acqua. La politica economica nel Def - ha concluso Freni - e' certamente responsabile e deve consentirci non solo di passeggiare ma anche di tornare a casa, nonostante la pioggia e le nuvole, consapevoli aver scelto in montagna le scarpe giuste e consapevoli che non sara' certamente questa nuvola a impedirci di elaborare la politica economica piu' corretta che e' quella contenuta nel quadro tendenziale del Def e nel quadro programmatico che sara' elaborato non appena il quadro di medio periodo lo consentira'".

