Def: Damiani (FI), puntuale e realistico, audizioni lo confermano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - "Le audizioni sul Def confermano che si tratta di un documento puntuale e realistico. E' chiaro che la situazione congiunturale, con le criticita' nello scenario geopolitico e le tensioni sui prezzi del petrolio, minaccia la crescita, e non solo dell'Italia. Ma voci illustri come quella della Banca d'Italia e della Corte dei Conti hanno fugato ogni dubbio: oggi il Def rispecchia i dati economici del Paese". Cosi' il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio a Palazzo Madama Dario Damiani in occasione delle audizioni sul Def. "Purtroppo, oltre ai conflitti a livello internazionale, noi scontiamo anche l'indeterminatezza di alcune politiche del passato. Il Superbonus, per come e' stato scritto, si e' trasformato in una zavorra per i nostri conti pubblici, e proprio per questo il governo e' intervenuto, fermando quella che e' diventata una vera e propria emorragia di risorse pubbliche. Siamo invece determinati ad andare avanti con la riduzione del carico fiscale, pur nella consapevolezza dei margini ristretti in cui ci muoviamo. Siamo convinti che solo cosi' potremo realizzare una politica virtuosa, davvero orientata alla crescita", conclude.

