Def: Corte Conti, gestione conti difficile, misure spesa incisive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - "La gestione della finanza pubblica continuera' ad essere difficile: risultera' impegnativo trovare le risorse per far fronte ai fabbisogni per le politiche invariate; occorrera' individuare le risorse per far fronte ad esigenze settoriali (sanita' o assistenza), per la riforma fiscale o anche per sostenere gli investimenti, specie quelli che, eliminati dal Pnrr o dal Pnc, devono trovare nuove coperture". Lo afferma la Corte dei Conti, nell'audizione sul Def. "Sara' poi necessario, negli anni a venire, operare quel definitivo risanamento dei conti che richiedera', secondo indicazioni dello stesso Def, correzioni del saldo primario a politica invariata, nell'ordine di 6 decimi di Pil all'anno fino al 2031. Impegni che richiederanno un'attenta scansione dei fabbisogni, piu' incisive misure per la razionalizzazione della spesa e scelte molto selettive", aggiunge.

