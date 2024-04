Def: Braga (Pd), Governo irresponsabile, non indichera' obiettivi debito e deficit

Meloni e Giorgetti dicano come confermano misure fiscali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 apr - "Un altro primato negativo del governo Meloni: sara' il primo a non presentare nel Def gli obiettivi programmatici su deficit e debito. Insomma non ci dira' come pensa di affrontare la prossima legge di bilancio, non ci dira' come far quadrare i conti. E non lo dira' perche' avendo fatto in modo irresponsabile l'ultima legge di bilancio, nella prossima sara' costretto a tagli e sacrifici. E non ha alcuna intenzione di anticiparli prima delle elezioni europee".

Cosi' in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, che, conclude: "Sono degli irresponsabili: non si gioca coi conti pubblici. Meloni e Giorgetti devono dire come intendono mantenere misure come il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote. Non e' solo il bilancio dello Stato, e' il bilancio di milioni di famiglie".

