Datacenter: protocollo d'intesa tra provincia di Pavia e operatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Regolamentare la diffusione dei datacenter. Con un documento innovativo la Provincia di Pavia e Italian Datacenter Association (IDA) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con lo scopo di definire un quadro unitario per la localizzazione degli insediamenti di data center nel territorio provinciale, assicurando che ogni investimento produca un ritorno territoriale misurabile e riducendo i conflitti. L'accordo introduce strumenti operativi, tra cui: un Atlante provinciale delle aree idonee e non idonee; un Tavolo tecnico permanente con Comuni ed enti competenti; meccanismi di perequazione territoriale e compensazione; misure di semplificazione e coordinamento amministrativo. La Lombardia rappresenta oggi il principale polo attrattivo per gli investimenti e in provincia di Pavia sono gia' presenti nove data center di cinque diversi 5 operatori, quattro hyperscale e un edge. "Un esempio virtuoso di come istituzioni e industria possano lavorare insieme per sviluppare infrastrutture digitali strategiche - dice a Sherif Rizkalla, Presidente IDA -. Il Protocollo offre certezza e trasparenza agli operatori, promuovendo al tempo stesso sostenibilita', innovazione e integrazione con il territorio'. 'Quando un Comune di cinquemila abitanti si trova davanti una multinazionale che vuole investire centinaia di milioni, la domanda non e' se essere a favore o contrari. La domanda e': con quali regole, con quale visione, con quale garanzia per chi in quel territorio ci vive. Il Protocollo - sottolinea il Presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli - serve esattamente a questo: a dare ai Comuni una regia sovracomunale, agli operatori un quadro prevedibile, ai cittadini la certezza che il processo e' governato e trasparente. Una ventina di Comuni sono nella mappa delle richieste di connessione alla rete. La crescita degli investimenti e' nazionale, ma gli effetti sono locali: sulle strade, sulle reti energetiche, sul suolo, sulle comunita'".

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(RADIOCOR) 18-04-26 16:37:11 (0422) 5 NNNN