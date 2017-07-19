Data4: avvia progetto piu' grande data center nel Nord della Francia

5 mld investimento, creazione 2.400 posti lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 giu - Data4, azienda europea che opera nel settore dei data center, annuncia l'avvio del suo piu' grande progetto in Francia. Si tratta, spiega una nota, di un nuovo campus a Escaudain (Hauts-de-France) dedicato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con un investimento di 5 miliardi di euro e la creazione di 2.400 posti di lavoro stabili nella regione.

Questo progetto rappresenta un tassello strategico per la sovranita' digitale europea e la corsa all'Ai. Il campus, con una capacita' di 700 MW su 33 ettari, rafforza la presenza di Data4 in una regione che rappresenta un nodo cruciale per la connettivita' europea, all'incrocio tra i mercati Flap - Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi - creando un nuovo hub dedicato al cloud e all'Ai e consolidando l'Europa nella corsa tecnologica globale.

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