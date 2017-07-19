Cybersicurezza: PoliMi, +12% a 2,78 mld euro il mercato nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 feb - 'Nel corso del 2025, che ha rappresentato un vero punto di rottura nelle relazioni geopolitiche, nel progresso tecnologico e nell'evoluzione normativa, le minacce per la cybersecurity sono diventate sempre piu' sofisticate e complesse da gestire - spiega Gabriele Faggioli, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection -. In questo scenario 'immaginare l'imprevedibile' diventa l'imperativo strategico. L'AI ha portato all'automazione e al potenziamento delle attivita' offensive e da ora in avanti sara' normale attendersi minacce cyber autonome, anche senza governo da parte dell'uomo. Le istituzioni stanno correndo ai ripari per una cyber-resilienza diffusa, ma si evidenzia il rischio di una frammentazione normativa'.

Per il 71% dei ciso l'AI aumenta il rischio cyber, secondo il report degli osservatori del Politecnico di Milano. La prima criticita' in azienda e' la gestione del fattore umano per il 96%, amplificata dal rischio di utilizzo di soluzioni di AI consumer. Solo il 28% delle grandi imprese ha un approccio orientato alla cyber-resilienza. Si fanno strada anche i temi di sovranita' digitale con il 73% delle imprese considera la provenienza geografica nel sourcing di soluzioni e servizi cyber. 'Il 60% delle grandi imprese italiane considera il proprio budget per la sicurezza adeguato alle esigenze, dopo un processo di progressiva crescita che ha coinvolto la totalita' delle grandi organizzazioni negli ultimi anni. Ma non e' ancora tempo di parlare di consolidamento e con tutta probabilita' nei prossimi mesi si assistera' a un'ulteriore forte spinta degli investimenti', aggiunge Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio.

ami-com

(RADIOCOR) 26-02-26 11:39:49 (0367) 5 NNNN