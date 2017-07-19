Credito: Crif, 61,4% italiani ha attivato mutuo o prestito in 2025 (+3,8%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 mar - Tra le principali finalita' di spesa per cui viene richiesto credito, al primo posto si collocano gli interventi e gli acquisti legati alla casa, con il 42,3% del totale. Seguono i mezzi di trasporto con il 30,3% e l'elettronica e gli elettrodomestici con il 18,7%. Sul piano territoriale, le regioni con i rimborsi piu' elevati sono il Trentino-Alto Adige con 425 euro al mese, la Lombardia con 318 euro e il Veneto con 306 euro. In queste regioni, spiega il Crif, "si rileva una elevata incidenza dei mutui, che si caratterizzano per un importo da rimborsare piu' elevato rispetto alle altre forme tecniche considerate, senza dimenticare che spesso il valore degli immobili risulta mediamente piu' consistente rispetto ad altre aree del Paese".

All'estremo opposto si collocano le regioni del Sud e delle isole. Le rate mensili piu' basse si registrano in Sardegna e Sicilia con 236 euro, seguite da Calabria e Molise con 237 euro, aree dove l'incidenza dei mutui e' piu' contenuta rispetto alla media italiana.

La stessa geografia emerge analizzando il debito residuo. Il Trentino-Alto Adige e' la regione con l'indebitamento medio piu' alto, pari a 52.956 euro pro capite (+8,7%), seguita dalla Lombardia con 40.448 euro. All'estremo opposto si colloca la Calabria con 19.208 euro, circa la meta' rispetto ai livelli di Veneto ed Emilia-Romagna. Solo nelle regioni del Sud e delle isole il debito residuo medio resta sotto i 25.000 euro.

