Covid: Sudafrica lancia primo sito produttivo per vaccino di seconda generazione

Primi sieri entro l'anno e un miliardo di dosi entro il 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - Il Sudafrica ha lanciato oggi a Cape Town la prima fabbrica del continente che produrra' dosi di vaccino Covid dalla A alla Z, finanziata dal miliardario biotecnologico Patrick Soon-Shiong. L'obiettivo 'e' produrre un vaccino di seconda generazione, e vogliamo farlo in Africa, per l'Africa, ed esportarlo in tutto il mondo', ha detto l'uomo d'affari americano, cinese, nato in Sud Africa. I primi vaccini saranno prodotti quest'anno e si prevede che il sito raggiungera' un miliardo di dosi all'anno entro il 2025. Lo sviluppo di vaccini di seconda generazione mira in particolare a porre rimedio alla perdita di efficacia dei primi vaccini nel tempo, ma anche alla comparsa di varianti virali. 'Oggi stiamo dimostrando che stiamo diventando autosufficienti come continente e dovremmo essere orgogliosi di cio' che stiamo ottenendo', ha affermato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Ufficialmente il Paese africano piu' colpito dal virus, il Sudafrica ha piu' di 3,5 milioni di casi di cui 93.400 morti, mentre il continente ha registrato ufficialmente piu' di 10 milioni di casi a gennaio, secondo l'Unione Africana. Le infezioni sono salite alle stelle da quando la variante Omicron e' stata scoperta in Sud Africa alla fine di novembre. Ma la vaccinazione di quasi 1,2 miliardi di africani rimane bassa, a causa delle difficolta' di approvvigionamento e dello scetticismo di parte della popolazione. E il continente partecipa alla produzione di meno dell'1% dei vaccini somministrati nel continente, secondo l'Oms.

