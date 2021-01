Covid: l'Italia verso il traguardo del milione di dosi di vaccino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - L'Italia tagliera' oggi il traguardo simbolico del milione di dosi di vaccino: sono 972.099 le vaccinazioni anti Covid gia' realizzate infatti secondo l'aggiornamento ufficiale del Governo: il 69% del totale di 1.408.875 dosi consegnate alle Regioni. In testa come nei giorni scorsi la Campania con il 92,4% delle 101.145 dosi consegnate, seguita da Veneto e Umbria, rispettivamente con il 78,4% e 78% di iniezioni effettuate. In coda sempre la Calabria con il 39,4% di dosi utilizzate sulle 39.280 ricevute dalla Regione, penultima la Basilicata che arriva al 47,4% (su 13.755 dosi ricevute) e terzultima la Provincia di Trento (54% di 15.700 dosi). La Lombardia risale dagli ultimi posti con il 61,3% di dosi somministrate sulle 234.645 ricevute. Subito sopra il Lazio, che ha iniettato il 65,6% delle 132.580 dosi assegnategli, in cui da ieri e' partita la seconda fase della campagna vaccinale aperta agli ultra 80enni.

