Covid: Cartabellotta (Gimbe), con frenata discesa casi e Ba.5 mascherina ai seggi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 giu - In sintesi, Fondazione Gimbe rileva nella settimana 1-7 giugno rispetto alla precedente una diminuzione di nuovi casi (121.726 vs 131.977, -7.8%), dei decessi (392 vs 547, -28,3%), degli attualmente positivi (628.977 vs 679.394, -7,4%), delle persone in isolamento domiciliare (624.416 vs 674.025, -7,4%), dei ricoveri con sintomi (4.342 vs 5.121, -15,2%) e delle terapie intensive (219 vs 248, -11,7%). Sul fronte vaccini, ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1%) e di chi ha completato il ciclo (86,6%). Sono 6,86 mln i non vaccinati, di cui 2,86 mln protetti solo temporaneamente per aver contratto il virus.

Sono 8 mln le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui quasi 3 mln di guariti che non possono riceverla nell'immediato. per la quarta dose, sono 'ingiustificabili le differenze regionali': per gli immunocompromessi si va dal 7,7% della Calabria al 100% del Piemonte e per gli altri fragili dal 4,7% sempre della Calabria al 37,2% del Piemonte.

