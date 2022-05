Covid: Cartabellotta (Gimbe), accelerare su quarta dose per tutti i vulnerabili

Netto aumento decessi tra anziani che hanno solo un booster (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mag - 'Aspettare l'autunno per effettuare la quarta dose con vaccini "aggiornati" e' molto rischioso per le persone vulnerabili che, al contrario, devono ricevere l'ulteriore booster a 120 giorni dalla terza dose, come ribadito dal documento "Completamento delle schedule vaccinali anti-Sars-CoV-2 in soggetti vulnerabili" dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale. Infatti, il calo dell'efficacia vaccinale nei confronti della malattia grave sta determinando un netto aumento della mortalita' nelle fasce piu' anziane della popolazione, gia' vaccinate con tre dosi, mentre si stanno sempre piu' consolidando le evidenze scientifiche sull'efficacia del secondo booster nel ridurre ospedalizzazioni e decessi'. Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che pubblica il report 11-17 maggio sulla pandemia in Italia. Da cui emerge un calo degli indicatori ma un rallentamento nella discesa dei nuovi casi (-14,8% rispetto a -27,5% della settimana prima). Nel complesso, i decessi sono 763 (-9,4%), di cui 38 riferiti a periodi precedenti, le terapie intensive 21 in meno (-5,9%), i ricoverati con sintomi -1.114 (-13%), i pazienti in isolamento domiciliare -114.436 (-10,7%); i nuovi casi 243.932 (-14,8%, appunto), gli attualmente positivi -115.571 (-10,7%). Quanto alla campagna vaccinale, sono ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose (88,1%) e di chi ha completato il ciclo (86,5%). Sono 6,87 mln i non vaccinati, di cui 2,85 mln di guariti protetti solo temporaneamente. Sono 8,22 mln le persone senza terza dose, di cui 4,81 mln di guariti. Nette le differenze regionali per le quarte dosi degli immunocompromessi (dal 4,5% del Molise al 94,3% del Piemonte) e degli altri fragili (dal 3,2% della Calabria al 24,7% del Piemonte). Da meta' febbraio, il progressivo aumento del tasso di mortalita' negli over 80 e nella fascia 60-79 anni: l'insufficiente copertura con la quarta dose - rilevano da Gimbe - impone di passare alla chiamata attiva coinvolgendo i medici di famiglia.

(RADIOCOR) 19-05-22 10:16:09 (0223)SAN 5 NNNN