Costruzioni: Uni, prime norme su tecnologia 'trenchless'

Pubblicate le 11990-1-2-3 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Uni (Ente italiano di normazione tecnica) e Iatt Impresa Sociale Ets (Italian Association for Trenchless Technology) comunicano in una nota l'avvenuta pubblicazione delle prime norme tecniche italiane dedicate alle tecnologie trenchless - cioe' che evitano lo scavo - per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture interrate di reti idriche, di telecomunicazioni, gas ed energia. Le nuove norme UNI 11990-1, UNI 11990-2 e UNI 11990-3 - sono nate nell'ambito del Gruppo di Lavoro 04 'Trenchless Technologies' della Commissione UNI/CT 058 'Citta', Comunita' e Infrastrutture Sostenibili'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-04-26 15:45:21 (0561)INF 5 NNNN