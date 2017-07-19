Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Costruzioni: Uni, prime norme su tecnologia 'trenchless'

            Pubblicate le 11990-1-2-3 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Uni (Ente italiano di normazione tecnica) e Iatt Impresa Sociale Ets (Italian Association for Trenchless Technology) comunicano in una nota l'avvenuta pubblicazione delle prime norme tecniche italiane dedicate alle tecnologie trenchless - cioe' che evitano lo scavo - per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture interrate di reti idriche, di telecomunicazioni, gas ed energia. Le nuove norme UNI 11990-1, UNI 11990-2 e UNI 11990-3 - sono nate nell'ambito del Gruppo di Lavoro 04 'Trenchless Technologies' della Commissione UNI/CT 058 'Citta', Comunita' e Infrastrutture Sostenibili'.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-04-26 15:45:21 (0561)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.