Costruzioni: Istat, produzione torna a crescere, +0,5% a febbraio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Nel mese di febbraio, l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una crescita dello 0,5% su mese, dopo la flessione rilevata a gennaio (che era la terza consecutiva).
Su base annua, l'indice grezzo registra un incremento dell'1,5%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell'1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 come a febbraio 2025). Nella media del trimestre dicembre 2025 - febbraio 2026 la produzione nelle costruzioni diminuisce dell'1,1% nel confronto con il trimestre precedente. Nella media dei primi due mesi del 2026, l'indice grezzo diminuisce dell'1,6%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto comunica l'Istat.
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