Consumi elettrici: Terna, domanda +2,1% a maggio, rinnovabili al 52,8% fabbisogno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - La domanda elettrica in Italia e' in aumento del 2,1% a maggio rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con le fonti rinnovabili che hanno coperto il 52,8% del fabbisogno nazionale. Lo rileva Terna, la societa' che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Il fabbisogno elettrico nazionale a maggio e' stato pari a 24,8 TWh. Nei primi cinque mesi dell'anno il fabbisogno e' in aumento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A livello territoriale, la variazione tendenziale e' positiva in tutto il Paese: +1,4% al Nord, +2,6% al Centro e +3,3% al Sud e nelle isole. Si consolida inoltre l'andamento positivo dei consumi industriali: secondo le elaborazioni effettuate da Terna sull'indice Imcei, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese 'energivore', a partire da novembre 2024 si registra un tasso medio annuo di crescita pari al 5% sul dato mensile rettificato dall'effetto calendario.

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