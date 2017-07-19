Consumi: Confcommercio, indicatore +1,3% tendenziale a febbraio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Con il ritorno dell'incertezza e i timori di una recrudescenza dell'inflazione, si potrebbe bloccare sul nascere la possibilita' di passare da una fase di recupero ad una di vera crescita. Analizzando quanto rilevato a febbraio 2026 per le diverse funzioni di consumo si osserva come, dopo un lungo periodo in territorio negativo, la componente piu' dinamica sia risultata quella relativa ai beni e ai servizi per la mobilita' (+6,0). Lievemente piu' contenuta e' risultata la crescita per i beni e servizi per la comunicazione (+5,8%), segmento da anni tra i piu' dinamici.

In territorio positivo, sia pure con variazioni piu' modeste, si trovano anche i beni e i servizi per la cura della persona (+1,8%), i beni e i servizi per la casa (0,8%), gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,4%), gli alimentari, le bevande e i tabacchi (0,3%) e l'abbigliamento e le calzature (0,1%). Tra le macro-funzioni solo il segmento dei beni e servizi ricreativi (-2,1%) ha mostrato un andamento negativo, sintesi, peraltro, di dinamiche articolate al suo interno. A livello di singole voci di consumo si segnala, a febbraio, come a differenza del recente passato quasi tutti gli aggregati mostrino, sia pure con diverse intensita', andamenti favorevoli. Spicca il recupero dell'automotive che, dopo 13 mesi di riduzioni, registra una crescita degli acquisti da parte dei privati (+9,5%). Le famiglie continuano a prestare molta attenzione a beni e servizi la cui domanda attiene al tempo libero, come servizi ricreativi in senso stretto (+6,9%, grazie agli spettacoli cinematografici), elettrodomestici (6,2%), trasporti aerei (+3,9%) e carburanti (+3,4%). Positivi gli andamenti per energia elettrica (1,7%), alberghi (+1,5%), prodotti farmaceutici (+1,1%) e alimentazione domestica (+0,3%), pasti fuori casa (+0,1%); per mobili e articoli d'arredamento la diminuzione della domanda appare abbastanza contenuta (-0,1%).

bab

(RADIOCOR) 20-03-26 10:09:02 (0200) 5 NNNN