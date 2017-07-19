Consulta: Amoroso, su Tfr statali possibile modello Robin Hood tax

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Il modello sul Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici potrebbe essere quello della Robin Hood Tax. Lo ha detto il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa che ha seguito la Relazione annuale sull'attivita' della Corte. La questione riguarda la recente ordinanza della Consulta (25/2026) che ha dato 12 mesi di tempo al Parlamento per intervenire, anche gradualmente, sulla corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. In caso di mancata approvazione di una legge, la Corte costituzionale, all'udienza del 14 gennaio 2027, potrebbe dunque intervenire limitando gli effetti della decisione dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

'L'attenzione all'aspetto finanziario costituisce un proprium della Corte - ha detto Amoroso - dopo il precedente della pronuncia n. 10 del 2015 che ha dichiarato incostituzionale la Robin Hood tax (addizionale IRES sulle imprese energetiche) solo per il futuro'. 'Quando la Corte ha dichiarato l'illegittimita' dell'imposta nel settore energetico, e da allora lo ha fatto piu' volte, segnando il dies a quo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha assunto una prospettiva che potrebbe essere adottata anche per il Tfs'.

Fmg.

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