Consulta: Amoroso, su Tfr statali possibile modello Robin Hood tax -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Amoroso ha poi richiamato l'interlocuzione tra la Corte e il Parlamento, 'dove la Corte frena il suo giudizio e da' tempo al Parlamento di provvedere.' 'Ed e' quello - ha aggiunto - che e' successo con l'ordinanza sul Tfs'. 'Ovviamente l'impatto economico sarebbe diverso a seconda della decorrenza, ma questo sta tra le varianti possibili del giudizio. Intanto, la Corte ha sollecito nuovamente il legislatore che lo scorso anno e' gia' intervenuto, nel solco tracciato, riducendo da 12 a 9 mesi il tempo di attesa'. 'La questione - ha concluso - sara' ripresa a gennaio prossimo dopo la legge di bilancio'.

Fmg.

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(RADIOCOR) 26-03-26 13:53:41 (0436)AVV,PA 5 NNNN