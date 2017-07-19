Consorzio Eteria: si aggiudica realizzazione Ponte dei Congressi a Roma

Valore dell'appalto Anas di 218,6 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - Il Consorzio Eteria, in Rti con Cimolai, realizzera' il nuovo Ponte dei Congressi a Roma. Come specificato in una nota, si e' aggiudicata l'appalto indetto da Anas per la realizzazione del Ponte dei Congressi e delle opere infrastrutturali e ambientali connesse, un intervento del valore complessivo a base di gara di 218,6 milioni di euro inserito tra le opere strategiche previste dal Giubileo 2025. L'opera, affidata ai soci di Eteria Vianini Lavori, Itinera e Icop, sara' caratterizzata da ponte ad arco lungo 259,1 metri a tre campate, di cui quella centrale di 169 metri, e sara' largo circa 24,6 metri. La struttura unira' i due lati lungo le sponde del Tevere di Via della Magliana e Viale Egeo nel quartiere Eur, liberando dalle attuali condizioni di congestione del traffico l'esistente ponte della Magliana e la viabilita' connessa.

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