Consorzio Eteria: si aggiudica realizzazione Ponte dei Congressi a Roma -2

Durata complessiva lavori stimata in 6 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - 'Avviamo con entusiasmo questo importante progetto, che si unisce ai numerosi interventi in corso per migliorare la vivibilita' urbana e le infrastrutture di Roma. Il nuovo Ponte dei Congressi e' un'opera articolata e ambiziosa, a partire dalla sfida ingegneristica per scavalcare e 'gestire' il Tevere, in cui si esprimera' al meglio la sinergia di competenze tra i soci di Eteria. Come in tutte le cantierizzazioni del Consorzio, massima attenzione verra' data per minimizzare gli impatti dei lavori sulle zone interessate, che otterranno indubbi vantaggi da un'opera moderna, da una viabilita' piu' fluida e sicura e dalla accessibilita' a nuove aree verdi', ha commentato l'amministratore delegato di Eteria, Vincenzo Onorato.

Oltre al ponte principale, saranno realizzati 16 viadotti, di cui 9 su rampa, e 2 gallerie artificiali, una delle quali "a farfalla" (la sezione consente di gestire due viabilita' in ingresso ed in uscita) che si sviluppa su via del Mare e via Ostiense. Parallelamente, sara' realizzato l'adeguamento del Ponte della Magliana, un impegnativo intervento che prevede la demolizione di due viadotti esistenti, per 500 metri, e la riconfigurazione del ponte a una nuova viabilita' a 4 corsie dedicate al flusso in uscita da Roma. Saranno inoltre riqualificate diverse aree con nuovi marciapiedi e piste protette su via della Magliana, via Ostiense e via del Mare, e sara' realizzata una nuova rotatoria potenziata all'incrocio tra Viale Egeo e Via dell'Oceano Pacifico.

Quanto alla durata dei lavori, il cronoprogramma prevede la progettazione esecutiva entro 225 giorni e l'esecuzione lavori in 2.175 giorni (circa 6 anni), comprensivi delle fasi di indagine archeologica e di bonifica da eventuali ordigni esplosivi.

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