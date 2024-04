Consiglio ministri: oggi alle 18, a odg 3 Ddl accordi internazionali anti evasione

Con Libia, Liechtenstein e Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 18 a Palazzo Chigi. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno, tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, siglati rispettivamente con: lo Stato di Libia; il Governo del Principato del Liechtenstein e la Repubblica popolare cinese. Sul tavolo del Governo anche un decreto legislativo sulla definizione della condizione di disabilita' e un altro Dlgs con le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol "recanti modifiche al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato". All'ordine del giorno anche due Dpr: 'Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam' (esame definitivo) e un regolamento con modifiche al precedente testo in materia di disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

com-fil

