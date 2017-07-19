Consiglio dei ministri: convocato oggi alle ore 17

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Il Consiglio dei ministri e' convocato oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi.

All'ordine del giorno tre disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, un decreto legislativo che attua la Direttiva (Ue) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e un Dpr con il regolamento "recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'introduzione della sigla di individuazione delle province di Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura Nord-Est Sardegna". Sul tavolo anche leggi regionali e varie ed eventuali.

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(RADIOCOR) 09-04-26 13:11:29 (0385)GOV 5 NNNN