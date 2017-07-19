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            Consiglio dei ministri: convocato oggi alle 16,30, sul tavolo il decreto lavoro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Il Consiglio dei Ministri e' convocato oggi alle ore 16,30 a Palazzo Chigi. Lo si legge sul sito del Governo. L'ordine del giorno non e' ancora stato ufficialmente diffuso ma all'esame dell'Esecutivo ci sara' il decreto legge in materia di lavoro che il Governo ha preannunciato in vista dell'1 maggio.

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            (RADIOCOR) 28-04-26 12:38:41 (0391)GOV 5 NNNN

              


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