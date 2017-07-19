Confindustria: reti impresa in crescita in 2025, +7,6% contratti e +5,2% aziende -2

Il Lazio resta la prima regione per numero imprese in rete (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - In termini dimensionali, segnala la nota, le reti italiane sono rimaste prevalentemente di piccole dimensioni: l'87,5% e' composto da meno di 10 imprese e oltre il 54,5% da micro-aggregazioni di 2-3 soggetti. Continuano a prevalere le reti-contratto (86%) rispetto alle reti-soggetto (14%), a conferma della preferenza degli imprenditori per formule organizzative piu' leggere e flessibili. Sul piano territoriale, il fenomeno si e' confermato diffuso in tutte le regioni italiane. Il Lazio resta la prima regione per numero di imprese in rete (23%), seguito da Lombardia, Veneto e Campania. Oltre il 52% delle reti ha coinvolto imprese della stessa provincia e circa il 70,8% e' costituito da aggregazioni uniregionali, anche se e' cresciuta la quota di reti interregionali (19,7%). Sul piano settoriale, quasi la meta' delle imprese in rete si e' concentrata in tre comparti: agroalimentare (21,3%), costruzioni (15,2%) e commercio (11,4%). Le reti hanno individuato come prioritari gli ambiti della digitalizzazione, dell'Ict, della sostenibilita' e del marketing, ma hanno evidenziato difficolta' nel tradurre questi fabbisogni in interventi formativi strutturati.

Nel complesso, i contratti di rete si sono confermati uno strumento efficace e consolidato per la competitivita' delle imprese italiane, ma ancora chiamato a un salto di qualita'.

Rafforzare innovazione, competenze e capacita' manageriale resta infatti la sfida principale per accompagnarne l'evoluzione e sostenerne l'impatto sul sistema economico nazionale.

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(RADIOCOR) 20-04-26 16:13:22 (0450) 5 NNNN