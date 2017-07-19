Confindustria: Protocollo con ANLA su contributo lavoratori anziani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - La pluralita' di progetti che saranno promossi potra' contribuire al miglioramento del clima aziendale attraverso il dialogo tra generazioni, la promozione del networking e la condivisione di esperienze, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di welfare aziendale, favorendo percorsi di mentoring e formazione tra senior e giovani lavoratori, inclusi programmi di Age Management. L'intesa prevede l'avvio di un progetto articolato in piu' fasi, con una prima sperimentazione in territori pilota: Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. ANLA mettera' a disposizione la propria esperienza associativa e il contributo dei propri volontari per favorire nascita e rafforzamento di gruppi di anziani d'azienda nelle imprese.

Confindustria si impegna a promuovere il progetto presso il Sistema associativo e a favorirne la conoscenza tra le Associazioni territoriali e le imprese, monitorandone lo sviluppo. ANLA accompagnera' le realta' aderenti nello sviluppo delle iniziative. Dopo una prima fase di avvio e consolidamento, il Protocollo prevede anche la possibilita' di istituire un premio nazionale annuale per le aziende che si saranno distinte nella realizzazione di buone pratiche in tema di age management, mentoring intergenerazionale e networking con il territorio.

Per Maurizio Marchesini, vice presidente Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali, 'il Protocollo rappresenta un'iniziativa di rilevante valore sociale, per rafforzare il legame tra impresa, lavoro e comunita': il dialogo e lo scambio costruttivo tra diverse generazioni di lavoratori favoriscono il trasferimento di competenze, riducono la dispersione di conoscenze e sostengono la crescita professionale dei giovani, con effetti positivi sulla produttivita'".

bab

(RADIOCOR) 06-05-26 13:31:56 (0435) 5 NNNN