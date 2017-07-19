Confindustria nautica: firmato memorandum operativo con la Guardia di finanza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - L'intesa prevede attivita' di informazione e prevenzione, l'organizzazione e la partecipazione a saloni, convegni e workshop per diffondere standard di trasparenza e best practice, interventi congiunti in istituti tecnici, ITS e universita' per promuovere la cultura della legalita' e l'orientamento professionale nella blue economy. 'Mettiamo a sistema esperienza operativa e conoscenza della filiera - ha dichiarato Arbore -. Dove c'e' legalita', crescono innovazione e occupazione'. 'Questo protocollo da' alle nostre aziende un interlocutore stabile e competente - ha aggiunto Formenti -. E' un moltiplicatore di fiducia per l'utenza e la collettivita' della nautica'. Le parti, attraverso un tavolo tecnico, si impegnano a monitorare le attivita' con incontri semestrali e indicatori condivisi rendicontando pubblicamente i progressi.

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(RADIOCOR) 21-03-26 13:41:03 (0276) 5 NNNN