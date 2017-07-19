Confcooperative: sono oltre 200 i comuni lombardi senza negozi alimentari

Bordoli confermato presidente C. Consumo e Utenza Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Sono oltre 200 i Comuni lombardi senza negozi alimentari. In 47 di questi il commercio e' completamente scomparso, lasciando piu' di 21.500 abitanti senza alcun servizio. E' quanto emerge dai dati presentati all'assemblea di Confcooperative Consumo e Utenza Lombardia, che ha confermato alla presidenza Marco Bordoli. Il rieletto presidente si trova cosi', per un ulteriore quadriennio, alla guida dell'organismo di Confcooperative Lombardia che rappresenta 186 imprese cooperative aderenti con 51.769 soci, 759 lavoratori occupati e un volume di 569 milioni di fatturato (dal Report 2022-2025). 'C'e' una criticita' strutturale - ha sottolineato Bordoli -. Regione Lombardia ha dato una prima risposta importante sul tema del commercio di prossimita', ma e' evidente che gli strumenti attuali non sono sufficienti.

Un'alternativa e' rappresentata dal riconoscimento di queste attivita' nell'ambito dei Servizi di interesse economico Generale, i Sieg, che consentirebbero di sostenerle in modo piu' strutturale attraverso strumenti dedicati'.

Com-Pan.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 28-03-26 17:23:51 (0418)FOOD 5 NNNN