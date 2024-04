Confagricoltura: Giansanti, costruire modello agricolo del futuro

Servono budget adeguati per investire in innovazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Varese, 21 apr - Confagricoltura chiede alle istituzioni italiane e all'Ue "una rinnovata strategicita' del settore. Economica e sociale". Lo afferma Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, sottolineando che si tratta "dell'unica attivita' economica presente in tutti i territori, aree interne e montane comprese. Siamo a tutti gli effetti lo scheletro del paese".

E bisogna passare "dalla logica del green deal al farmer deal. Dobbiamo costruire un modello agricolo del futuro".

"Garantiamo la tenuta sociale e la tutela ambientale", aggiunge Giansanti, durante l'assemblea di Confagricoltura Varese, sottolineando che "la Pac deve essere politica agricola economica, non solo sociale". "Ora e' troppo sbilanciata sulla tutela ambientale", ha precisato il presidente, che chiede "un sano pragmatismo". Cio' significa "budget adeguati per investire in innovazione e ricerca". In particolare "gli investimenti in agricoltura 4.0 hanno qualificato il lavoro, pertanto, rimane una centralita'".

