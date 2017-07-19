Concorrenza: accordo di cooperazione tra Ue e Regno Unito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 25 feb - La Commissione europea e il Regno Unito hanno firmato l'accordo di cooperazione in materia di concorrenza. Sono coinvolti l'Antitrust europeo e le autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri da un lato, l'autorita' britannica dall'altro lato. Ue e Regno Unito si notificheranno reciprocamente le indagini antitrust e sulle concentrazioni di rilievo e coordineranno gli sforzi tra loro quando necessario. C'e' l'obbligo di tutelare la riservatezza delle informazioni condivise. Il consenso delle aziende che hanno fornito le informazioni riservate rimarra' necessario prima della condivisione tra le autorita' garanti della concorrenza. L'accordo entrera' in vigore dopo che sia l'Ue che il Regno Unito avranno completato le procedure di ratifica. E' richiesto anche il via libera del Parlamento europeo.

