Comuni: Savino (Mef), proroga termini rendiconti in regioni in stato emergenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - La Camera oggi ha approvato una norma inserita nel cosiddetto decreto Alluvioni per prorogare i termini di approvazione dei rendiconti finanziari da parte dei Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni per le quali il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato lo stato di emergenza. La proposta, condivisa tra il ministero dell'Interno e il ministero dell'Economia, accoglie la richiesta dei Comuni interessati e prevede il differimento del termine dal 30 aprile al 31 maggio del 2026. Lo dichiarano, in una nota, il sottosegretario dell'Economia Sandra Savino e il sottosegretario dell'Interno Wanda Ferro.

bab.

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