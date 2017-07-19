Comgest: Giappone, innovazione industriale e tech sotto i riflettori - PAROLA AL MERCATO

di Richard Kaye * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - La storica maggioranza ottenuta a febbraio dal primo ministro Sanae Takaichi, insieme al suo impegno per la crescita, potrebbe riportare l'attenzione del mercato sui punti di forza del Giappone e sulle sue numerose aziende uniche. Oltre alle diciassette aree di interesse che ha delineato, che spaziano dall'intelligenza artificiale all'aviazione, gli investitori seguiranno con attenzione ulteriori dettagli sulla sua agenda politica, in particolare per quanto riguarda le potenziali riduzioni fiscali.

All'inizio del mese le performance hanno subito un calo a causa dei timori che l'ultima offerta CoWork di Anthropic potesse rappresentare una sfida per alcune societa' di software. In risposta a cio', continuiamo a concentrarci su servizi difficili da replicare, forte retrocompatibilita', standard industriali de facto, vantaggi in termini di costi e ampie basi di utenti installati, che riteniamo dovrebbero dimostrarsi resilienti di fronte a tale concorrenza.

Daifuku ha registrato un margine operativo record e prevede una crescita degli ordini fino al 22% per il 2026, sostenuta dalla forte domanda di robot per la movimentazione di wafer semiconduttori, sistemi di automazione dei magazzini e attrezzature per la movimentazione dei bagagli aeroportuali.

Sony ha superato le aspettative di consenso e ha rivisto al rialzo la guidance, con risultati particolarmente positivi nel settore dei giochi, dove i ricavi del software sono aumentati del 7%, e nei servizi di rete, che hanno registrato un aumento del 13% su base annua. Disco ha riportato una crescita dell'utile operativo di poco superiore al 20% per il periodo ottobre-dicembre, trainata in parte dalla forte domanda legata alla produzione di filtri di Taiwan Semiconductor e Murata, per quanto ci risulta.

Al contrario, sebbene la crescita degli utili di Keyence rimanga forte e abbia persino registrato una nuova accelerazione, le sue azioni hanno continuato a sottoperformare rispetto al mercato piu' ampio. Riteniamo che alcuni operatori di mercato possano mettere in dubbio la sostenibilita' della traiettoria di crescita di Keyence; tuttavia, le nostre ricerche, comprese le discussioni con i clienti e l'analisi del suo mercato di riferimento, ci rendono fiduciosi nella durata dei suoi vantaggi competitivi.

La stagione degli utili finora suggerisce un quadro complessivamente resiliente. Tuttavia, la performance complessiva del mercato dipendera' in parte dall'evoluzione della volatilita' relativa alla politica tariffaria statunitense e dalla direzione delle riforme del nuovo governo giapponese, entrambi aspetti che meritano un attento monitoraggio. Notiamo inoltre che la crescita organica aggregata degli utili in Giappone ha subito un forte rallentamento con la stabilizzazione del deprezzamento dello yen, il che potrebbe frenare lo slancio a livello di indice.

* Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 18-03-26 13:23:44 (0315) 5 NNNN