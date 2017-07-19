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            Clima: Swiss Re, da incendi, alluvioni e tempeste 107 mld$ danni assicurati in 2025

            92% perdite da catastrofi. Danni totali pari a 220 mld$ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Nel 2025, i rischi secondari, come incendi boschivi, violente tempeste e e inondazioni, hanno rappresentato il 92% del totale dei danni assicurati causati da catastrofi naturali a livello mondiale, una quota record pari a 107 miliardi di dollari. E' quanto emerge da un report della compagnia assicurativa Swiss Re. Nel dettaglio, gli incendi boschivi di Los Angeles hanno generato perdite assicurate complessive da record, pari a circa 40 miliardi di dollari. Quelle legate a violente tempeste convettive si sono attestate a 51 miliardi di dollari. Il 2025, sottolinea Swiss Re, e' stato degno di nota anche per l'assenza di un uragano di grande entita' che abbia colpito gli Stati Uniti. "Con le perdite assicurative globali a lungo termine derivanti dalle catastrofi naturali che continuano a seguire un tasso di crescita annuo del 5-7% - spiega l'analisi - un adattamento e una mitigazione dei rischi costanti sono fondamentali per mantenere l'assicurabilita' a lungo termine e ridurre le lacune di copertura". In totale le perdite economiche globali causate dalle catastrofi naturali sono state pari a 220 miliardi di dollari nel 2025. Di queste, circa il 49% era assicurato, la quota piu' alta mai registrata. Tuttavia, le lacune nella protezione rimangono particolarmente ampie nelle economie emergenti, dove l'80-90% delle perdite da catastrofi non e' coperto da polizze.

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