Clima: Swiss Re, da incendi, alluvioni e tempeste 107 mld$ danni assicurati in 2025 -2

sinistri a 320 mld$ in scenario perdite massime in 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - A livello territoriale, in Nord America, la crescita delle perdite e' trainata principalmente dagli incendi boschivi, con i danni economici legati a questi fenomeni che salgono a un tasso annuo del 14%. In Europa, oltre la meta' della crescita dei sinistri assicurati e' dovuta alle tempeste, che stanno aumentando a un tasso di crescita annuo stimato del 10%. In Asia, sono particolarmente preoccupanti le inondazioni, come l'Australia e l'Oceania. I cicloni tropicali rimangono il principale fattore che contribuisce al livello medio annuo complessivo a lungo termine delle perdite, mentre le tempeste convettive contribuiscono per il 38% alla crescita dei danni economici assicurati. La quota degli incendi boschivi, nonostante i tassi di crescita piu' elevati, si ferma a circa il 20%, a causa dei livelli di perdita storici piu' bassi.

Le inondazioni rappresentano circa il 10%. In generale, a spiegare l'80% degli incrementi a medio a lungo termine delle perdite, ma l'intensificarsi dei pericoli e l'evoluzione della vulnerabilita' stanno diventando sempre piu' rilevanti.

Per questo, spiega Balz Grollimund, responsabile del settore Rischi catastrofali di Swiss Re, "secondo il nostro scenario di perdita massima, i sinistri assicurati potrebbero addirittura salire a circa 320 miliardi di dollari nel 2026".

Se invece tornassero ai normali livelli, potrebbero limitarsi a salire a 148 miliardi di dollari com-Cog.

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(RADIOCOR) 21-03-26 15:12:53 (0328)ASS 5 NNNN